Суддю Вовка примусово доставлять до Антикорупційного суду

Суддя Вищого антикорупційного суду Андрій Біцюк з другої спроби задовольнив клопотання детективів Національного антикорупційного бюро щодо примусового приводу до суду голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка.

Про це повідомляє "Центр протидії корупції".

Зазначається, що Вища рада правосуддя не дала дозволу на арешт Вовка, тому він ігнорує засідання, прикриваючись суддівським імунітетом.

"Але заборони примусово доставити Вовка в законодавстві немає, треба лише дозвіл слідчого судді, який сьогодні НАБУ й отримало. І це сталося попри надзвичайний тиск Вищої ради правосуддя на суддів ВАКС, зокрема на Біцюка, щодо якого відкрили дисциплінарну справу за скаргами адвокатів суддів ОАСК", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, напередодні детективи НАБУ намагалися вручити клопотання голові ОАСК Вовку в ліфті. У грудні Вовку вручили повістку про виклик до суду під час свята в екснардепа Сергія Ківалова, однак голова ОАСК її порвав і викинув.

17 липня минулого року Павлу Вовку, його заступнику, п’ятьом суддям ОАСК, голові Державної судової адміністрації України та ще чотирьом особам було повідомлено про підозру. Їм інкримінують створення злочинної організації та захоплення влади. Підозри ґрунтуються на вивченні записів розмов у кабінеті Вовка, частина з яких була опублікована у 2019 році. Там на записах Вовк обговорює, як він збирається тиснути за допомогою судових рішень на різні органи влади, щоб отримувати потрібні собі рішення.

За версією слідства, підозрювані ухвалювали замовні рішення у власних інтересах, а також в інтересах політичних та бізнес кіл. Зокрема, для цього голова ОАСК використовував схему з подання штучних адміністративних позовів від підставних громадських організацій чи осіб до свого ж суду з подальшим їх розглядом із наперед визначеним результатом.