Апеляційний суд залишив Антоненка під вартою

Фігурант справи про вбивство Шеремета залишається під вартою щонайменше до 7 лютого.

Київський апеляційний суд залишив під вартою фігуранта справи про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка.

Про це інформує пресслужба суду.

"За результатом апеляційного розгляду ухвалу Шевченківського районного суду міста Києва від 10 грудня 2020 року в частині продовження обвинуваченому А. запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою залишено без змін, апеляційну скаргу сторони захисту, подану в інтересах обвинуваченого А. – без задоволення", - сказано в повідомленні.

Отже, Антоненко перебуватиме під вартою щонайменше до 7 лютого.

У суді нагадали, що Андрій Антоненко обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених п.п. 5, 12 ч. 2 ст. 115 ("Умисне вбивство"), ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 263 ("Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами"), ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 194 ("Умисне знищення або пошкодження майна") Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у грудні Антоненка залишили під вартою попри підозру на ковід. 12 січня стало відомо, що Антоненко поскаржився на погіршення здоров’я, у нього в СІЗО почали випадати зуби. Однак 19 січня суд знову відмовився змінювати йому запобіжний захід.

Шеремет загинув у 2016 році в Києві в результаті підриву його авто. До грудня 2019-го в розслідуванні убивства Шеремета не називали підозрюваних в організації та виконанні вибуху. Однак 12 грудня підозрюваними у справі Шеремета правоохоронці назвали музиканта Андрія Антоненка, дитячого хірурга та волонтерку Юлією Кузьменко і медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь.

Організатором убивства слідство назвало Антоненка, захопленого "ультранаціоналістичними ідеями". Правоохоронці заявили, що чоловік культивує "велич арійської раси, розмежування суспільства за принципом національної приналежності". До свого задуму він нібито залучив лікарку Юлію Кузьменко та волонтерку Яну Дугарь, а також ряд невстановлених осіб.

19 січня у Нацполіції підтвердили допит колишнього співробітника білоруського спецпідрозділу Ігоря Макара. У справі Шеремета він має процесуальний статус свідка.