Судове засідання у справі Штепи знову перенесли

Напередодні вона подала клопотання, що не зможе бути присутньою через зайнятість у Слов’янській міськраді.

Орджонікідзевський райсуд Харкова переніс засіданні у справі ексмера Слов’янська Нелі Штепи через її зайнятість як депутата міської ради.

Про це повідомили у приймальній судді Олени Глибко, передає "Укрінформ".

"Напередодні Неля Штепа подала клопотання про те, що не зможе бути присутньою на засіданні суду 28 січня через зайнятість у Слов’янській міськраді", - розповіли у приймальній.

Суд узяв до уваги це клопотання. Чергове засідання призначено на 9 лютого, на 11:00.

Адвокат Штепи Олександр Тананакін пояснив, що сьогодні вона бере участь у засіданні постійної комісії міськради з питань охорони здоров’я, освіти, культури та молодіжної політики.

Водночас прокурор Олександр Чекін не вважає такою причину відсутності на суді поважною.

"Це не хвороба і не смерть родичів", - зазначив він.

Нагадаємо, 20 січня Штепу помістили під нічний домашній арешт до 19 березня.

Штепа очолювала Слов'янськ у 2010-2014 роках. За її перебування на посаді місто захопили російські бойовики на чолі з терористом Ігорем Гіркіним. У 2014 році Штепа закликала президента Росії Володимира Путіна увійти у Слов'янськ і "захистити її як жінку". Вона також подякувала Путіну за те, що увійшов у Крим.

Штепу затримали 13 липня 2014 року і звинувачують у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей, та у створенні терористичної групи чи організації. Також проти неї висунуто звинувачення у закликах до зміни меж території України, сприянні проведенню псевдореферендуму про відокремлення Донецької області від України, створенні умов для діяльності терористичних груп та організацій. Максимальна санкція зазначених статей - довічне ув'язнення.

Сама Штепа заявляє, що вона "нікого не зраджувала, а виконувала свій громадянський обов'язок" і домоглася звільнення 278 заручників.

З 2018 року суд неодноразово переносив продовження підготовчого засідання. У листопаді, за словами адвоката, Штепу госпіталізували з інсультом, проте незабаром перевели на амбулаторне лікування. Потім засідання мало відбутися 4 березня 2019 року, але через госпіталізацію Штепи у зв'язку із загостренням хронічної хвороби суд переніс засідання на 12 березня. Це засідання теж перенесли, тому що Штепа знову потрапила в лікарню.

У квітні Штепа з'явилася до суду, але не приїхали всі три її адвокати. Причиною неявки обвинуваченої на засідання 15 квітня вона вказала консультацію в київському кардіоцентрі. У травні суд Харкова переніс засідання через те, що судді пішли у відпустку.

Улипні 2020 засідання знову перенесли, оскільки Штепа знову опинилася у лікарні.

З 10 листопада 2015 року мером Слов'янська є глава місцевої організації "Опозиційного блоку" Вадим Лях. На своїх агітаційних бордах розміщував слова "Любити Слов'янськ, як Неля".