Справи Майдану: суд дозволив заочне розслідування стосовно ексміністра оборони Лебедєва

Колишній чиновник переховується від правосуддя в Криму.

Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання слідчого Держбюро розслідувань про проведення спеціального (заочного) розслідування стосовно колишнього міністра оборони Павла Лебедєва у справі про вбивства на Майдані 18-20 лютого 2014 року.

Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.

"Таке рішення суду надає право стороні обвинувачення на проведення досудового розслідування стосовно підозрюваного за його відсутності (in absentia)", - сказано в повідомленні.

Торік у травні суд заочно арештував Лебедєва у цій справі.

Нагадаємо, Лебедєва відправили у відставку з посади міністра оборони разом з усім Кабміном Миколи Азарова 27 лютого 2014 року. Раніше повідомляли, що він перебуває на території окупованого Криму, де очолює організацію "Ми - севастопольці".

У грудні 2020 року суд у справі Майдану знову дозволив заочне розслідування стосовно ексголови СБУ Якименка. Якименко втік з материкової частини України 22 лютого 2014 року.