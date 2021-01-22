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Відеоконференцію радників лідерів "нормандської четвірки" перенесли через трагедію в Харкові

Попередньо, зустріч перенесено на 27 січня.

Відеоконференцію радників лідерів "нормандської четвірки" перенесли через трагедію в Харкові
Фото: slovoidilo.ua

Конференцію радників лідерів країн "нормандського формату", заплановану на сьогодні у відеоформаті, перенесли на 27 січня.

Про це повідомила прессекретарка Офісу президента Дарина Зарівна, передає "Інтерфакс-Україна".

За її словами, причиною переносу стала трагедія у Харкові, де загинули 15 людей.

"Зустріч перенесена попередньо на 27 січня", - зазначила Зарівна.

В Офісі президента повідомили, що сьогодні Володимир Зеленський і керівництво знаходяться в Харкові, де вчора загинули 15 осіб в результаті пожежі. Джерела в ОП зазначили, що "міжнародні партнери поставилися до прохання української сторони з розумінням".

Нагадаємо, напередодні, 21 січня, в режимі відеоконференції відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи на рівні глав делегацій. Під час засідання глава української делегації Леонід Кравчук запропонував координатору політичної підгрупи П'єру Морелю виробити та представити єдиний документ, до якого увійдуть "найкращі пропозиції сторін". За словами Кравчука, вироблення єдиного документу, який мають ухвалити  лідери "нормандського формату", є головним дороговказом для подальшої роботи ТКГ.

 

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