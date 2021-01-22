Зеленський оголосив всеукраїнський траур через пожежу у Харкові

23 січня в Україні буде оголошено днем жалоби за загиблими людьми похилого віку внаслідок пожежі у Харкові.

Про це заявив президент Володимир Зеленський.

По прибуттю до Харкова глава держави повідомив, що поліція і Державна служба з надзвичайних ситуацій вже доповіли про поточну ситуацію.

"Висновки треба робити після отримання всіх деталей... Ще раз співчуття всім рідним і близьким... Я підпишу указ, завтра буде день трауру на державному рівні ", - заявив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 21 січня вдень у Харкові вдень загорілася будівля, переобладнана під будинок для літніх людей. На місці пожежі виявлено тіла 15 загиблих. Дев'ятьох осіб врятували, п’ятьох із них госпіталізовано. Загалом, а попередніми даними, на момент початку пожежі в будинку перебувало 33 літні людини.

Створено державну комісію на чолі з міністром розвитку громад та територій, яка займається з’ясуванням причин трагедії.

Прокуратура вважає попередньою причиною займання необережне поводження з електронагрівальними приладами. Голова Нацполіції також озвучив попередню інформацію, що в день трагедії в будинку мали ремонтувати лічильник газу.

За фактом пожежі у будинку для людей похилого віку "Золотий час" у Харкові поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 270 КК "Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки". Власницю будинку і ще трьох людей затримали.

22 січня у Харкові оголошено днем жалоби.