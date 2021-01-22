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Порошенко: жодна імперія не зможе нас розділити

Експрезидент привітав українців з Днем Соборності.

Порошенко: жодна імперія не зможе нас розділити
Петр Порошенко
Фото: eurosolidarity.org

Експрезидент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко привітав українцев з нагоди Дня Соборності.

"102 роки тому на Софійській площі в Києві був урочисто проголошений Акт возз’єднання Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. 22 січня 1919 року ми нарешті заявили на увесь світ: Ми — єдині. І жодна імперія не зможе нас розділити. Традиційно у День Соборності України українці від Заходу до Сходу брались за руки, формуючи ланцюг єдності. Нині через пандемію це свято набуває нових форм і нового глибокого змісту", - відзначив Порошенко.

Він вважає, що попри війну і хворобу цього року українці знову відчули єдність, допомагаючи і підтримуючи один одного у непростих обставинах. 

"Любов до рідної країни, відповідальність, патріотизм об’єднують усіх українців від Луганська і Донецька до Львова і Ужгорода, від Чернігова до Криму. Знаю, що разом ми будемо сильними, здійснимо нашу волю, здобудемо перемогу, забезпечимо вільній соборній Україні європейське майбутнє", - вважає Петро Порошенко.

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