"Досить розділень", - Зеленський привітав українців з Днем Соборності

"Бережімо нашу Україну і будьмо єдині. І в радості. І в горі".

Президент Володимир Зеленський привітав українців з нагоди Дня соборності України.

У зверненні до співгромадян глава держави закликав назавжди вивчити уроки сторічної давнини й ніколи не забувати: щоб стати сильними - потрібно бути єдиними, а щоб стати єдиними - потрібно бути сильними.

"Досить розділень. Важливо пам'ятати, що соборність - це не тільки про територію. Одна з найдавніших мрій нашого народу - про єднання - фундаментальна мрія. Але її не можна досягти один раз і назавжди. Це постійна робота. Це щоденний рух. Це не щось у минулому, не ідеологічна рамка згори і не досягнення, яке може бути простим. Це завдання вчити себе розрізняти власні емоції і штучно накручені політиками. Поважати відмінності й інтереси інших у суспільстві - тих, хто на тебе не схожий, але з кого разом з тобою і складається наш народ. Та поступатися особистими амбіціями, коли це потрібно для спільного результату", - зазначив Володимир Зеленський.

У зверненні з нагоди Дня Соборності президент згадав пожежу в будинку для літніх у Харкові.

"На превеликий жаль, нас єднають не лише щасливі, а й трагічні сторінки. Щодня, а особливо сьогодні, ми повинні гуртуватися, підтримувати одне одного, стояти брат за брата, плече до плеча. Бережімо нашу Україну і будьмо єдині. І в радості. І в горі. І нехай води красеня Дніпра будуть єдиним, що розділяє нас", - закликав глава держави.

"З Днем Соборності, великий та сильний народе!" - додав президент.

Як повідомляли, з нагоди Дня Соборності цього року уперше Київ і Сімферополь з'єднає віртуальний ланцюг Соборності.

Віртуальний ланцюжок п’ять разів перетне Дніпро: на мосту Патона, де традиційно створювали живий ланцюг єдності кияни, біля Черкас, Кременчука, у Дніпрі та Запоріжжі.

22 січня 1919 року був проголошений Акт Злуки Української Народної Республіки й Західно-Української Народної Республіки. З 1999 року День Соборності офіційно відзначається в Україні 22 січня.