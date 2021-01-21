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Громадянину Вірменії дали 8 років за напад на співробітника Адміністрації Президента, який помер після цього

Свою вину обвинувачений визнав частково.

Громадянину Вірменії дали 8 років за напад на співробітника Адміністрації Президента, який помер після цього
Фото: kiev.informator.ua

Шевченківський районний суд Києва 21 січня виніс вирок громадянину Вірменії за розбійний напад на співробітника Адміністрації Президента Олександра Бухтатого в березні 2019 року, який помер після цього.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

"Обвинувачений разом зі спільником зустріли потерпілого на вулиці [Багговутівській в Києві] та вчинили розбійний напад, завдавши чоловіку не менше чотирьох ударів в область голови. Наступного дня тіло чоловіка знайшли місцеві мешканці. Загиблим виявився співробітник Адміністрації Президента України", - нагадали обставини справи в прокуратурі.

Одного з нападників незабаром вдалося затримати і відправити до суду, який визнав його винним за ч. 2 ст. 187 (розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із насильством небезпечним для життя людини, яка зазнала нападу).

Свою вину обвинувачений визнав частково.

Матеріали щодо співучасника злочину виділені в окреме кримінальне провадження, досудове розслідування у якому триває.

Знайти доказів того, що саме дії нападників стали причиною смерті чоловіка, слідство не змогло.

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