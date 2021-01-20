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В Одесі затримали чоловіка, який ходив по вулиці з відрізаною головою в руках

У його квартирі знайдено двох убитих.

В Одесі затримали чоловіка, який ходив по вулиці з відрізаною головою в руках
Фото: od.npu.gov.ua

В Одесі поліцейські затримали чоловіка, який ходив вулицею з людською головою в руках.

Про це повідомляється на сайті Нацполіції.

"Надійшло повідомлення про чоловіка, який ходить вулицею з людською головою в руках. Оперативно прибувши за викликом, патрульні  побачили правопорушника, який заходив у під’їзд будинку. Слідом за молодиком вони зайшли до його квартири, де виявили тіла двох чоловіків з ознаками насильницької смерті", - йдеться у повідомленні.

Наразі на місці події працює керівництво Головного управління поліції області та слідчо-оперативна група територіального підрозділу.

З підозрюваним проводяться першочергові слідчі дії.

Фото: od.npu.gov.ua

Фото: od.npu.gov.ua

Разом із тим, Департамент карного розшуку Нацполіції повідомляє, що попередньо встановлено, що затриманий скоїв вбивство свого батька та ще однієї людини, дані якої  з’ясовуються. Одному з загиблих вбивця розпоров черевну порожнину, а іншому  - відрізав голову.

Нагадаємо, сьогодні обвинуваченого у вбивстві 11-річної Даші Лук’яненко Миколу Тарасова засудили до 15 років тюрми. Дівчинка зникла 13 червня по дорозі на заняття в танцювальному гуртку. Через тиждень тіло дівчинки виявили у вигрібній ямі в сусідньому з її будинком дворі. Під час затримання Тарасов зізнався у спробі зґвалтування і вбивства.

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