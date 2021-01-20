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Поліція затримала киянина за продаж фальшивих довідок про відсутність ковіду

Довідки продавали через інтернет за 500 гривень.

Поліція затримала киянина за продаж фальшивих довідок про відсутність ковіду
Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Київська поліція затримала мешканця Дарницького району за підозрою в продажі через інтернет підроблених довідок про відсутність коронавірусу.

"Вартість довідки становила 500 грн., які оплачувалися замовником після отримання довідки за допомогою поштового зв’язку. Довідки виготовлялись на іноземних мовах з метою виїзду замовника за кордон", - повідомила пресслужба прокуратури Києва.

Під час обшуку в підозрюваного знайшли підроблені довідки з відтисками печатки клініки про негативне ПЛР-тестування, печатки, квитанції про відправлення довідок та інші докази.

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua
Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Справу розслідують за ст.358 Кримінального кодексу - підроблення документів.

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