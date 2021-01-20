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У дерев'яній каплиці у Стрию стався вибух, 62-річний чоловік отримав опіки обличчя

Причини виникнення займання встановлюють правоохоронці.

У дерев'яній каплиці у Стрию стався вибух, 62-річний чоловік отримав опіки обличчя
Фото: facebook.com/MNSLVIV

Уранці 20 січня у Стрию Львівської області стався вибух у дерев’яній каплиці, виникла пожежа. Внаслідок нещасного випадку 62-річний чоловік отримав опіки. Від госпіталізації він відмовився.

Про це інформує пресслужба ГУ ДСНС у Львівській області.

"20 січня о 07:13 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу в м.Стрий на вул.Львівська, 156 а в дерев'яній каплиці "Священномученика Йосафата Коциловського УГКЦ", критій бляхою, розміром 25х7 м, висотою 8 м. До місця події було направлено вогнеборців 8-ої державної пожежно-рятувальної частини м. Стрий та вогнеборців 9-ої державної пожежно-рятувальної частини м.Моршин. На момент прибуття вогнеборців каплиця в середині була охоплена вогнем", - сказано в повідомленні.

О 07:29 пожежу локалізовано та 07:55 ліквідовано.

Фото: facebook.com/MNSLVIV

Фото: facebook.com/MNSLVIV

Фото: facebook.com/MNSLVIV

Фото: facebook.com/MNSLVIV

Як з’ясувалося, в каплиці стався вибух, що спричинив пожежу. Вибухом знищено дерев'яну стіну на площі 15 кв.м, дерев'яне перекриття на площі 20 кв.м, пошкоджено дерев'яну стіну на площі 20 кв.м, дах прибудови з газоблоків, критий бляхою, розміром 6х10 м на площі 60 кв.м.

Унаслідок пожежі вогнем пошкоджено дерев'яну стіну на площі 15 кв.м, дах на площі 15 кв.м, церковний інвентар на площі 40 кв.м.

Причини виникнення займання встановлюють правоохоронні органи.

Нагадаємо, 19 січня виникла пожежа в храмі Святого Феодосія Чернігівського у селі Новоолександрівка Дніпропетровської області. Рятувальники за три години погасили погонь. Повідомляли, що загиблих і постраждалих не було.

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