В Україні за минулу добу в пожежах загинули 17 людей

В Україні за минулу добу в житловому секторі трапилося 207 пожеж, загинуло 17 людей. Першопричинами стали порушення правил пожежної безпеки, недотримання рекомендацій з правильної експлуатації приладів обігріву та пічного опалення, а також несправність електричного та газового обладнання.

Зокрема, у Павлограді в пожежі в будинку загинув однорічний хлопчик, повідомили у пресслужбі ДСНС. На Закарпатті у пожежах загинуло дві людини – 79-річні жінка в с. Станово та чоловік у Мукачеві.

"В місті Хотин Чернівецької області горів житловий будинок, де мешкав 73-річний чоловік. Пожежу виявили його родичі, котрі помітили вогонь вже тоді, коли площа займання становила 50 кв. м. За викликом прибули рятувальники. Під час ліквідації пожежі всередині будинку вогнеборці виявили тіло господаря без ознак життя. Попередня причина пожежі – необережність під час паління", – додали в ДСНС.

Рятувальники закликали дотримуватися правил, які допоможуть уникнути трагедії:

не паліть у ліжку;

слідкуйте за станом та справністю електромережі;

у разі виходу з приміщень не залишайте увімкненими телевізори, праски тощо;

не залишайте дітей без нагляду та не дозволяйте їм бавитися сірниками;

намагайтеся уникати перевантаження електричних мереж, не вмикайте одночасно побутові електроспоживачі великої потужності;

використовуйте пічне опалення та прилади для обігріву, дотримуючись правил пожежної безпеки.

Нагадаємо, що у селі Новоолександрівка Дніпропетровської області 19 січня виникла пожежа в храмі Святого Феодосія Чернігівського. На щастя, надзвичайна подія обійшлася без жертв і постраждалих.