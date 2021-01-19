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Від COVID-19 помер один із засновників Народного Руху Володимир Черняк

Він був народним депутатом України III, IVскликань з 1998 по 2006 роки.

У понеділок, 18 січня, у віці 79 років помер український політик, доктор економічних наук, один із засновників Народного Руху України Володимир Черняк. 

Інформація про смерть політика з‘явилася на його сторінці у Facebook.

Зазначається, що причиною смерті стали ускладнення, викликані коронавірусною інфекцією COVID-19.

Володимир Черняк
Фото: wikipedia.org
Володимир Черняк

“Вчора перестало битись серце патріота, борця за Україну, доктора економічних наук - Черняка Володимира Кириловича. Його не стало вночі 18 січня 2021 року після довготривалої боротьби з ковідом. Він залишиться в наших серцях назавжди!” - сказано в дописі.

Нагадаємо, 27 грудня стало відомо про смерть завідувача інфекційної реанімації 5 лікарні Києва Олександра Артемова. Він помер від COVID-19 після кількох місяців боротьби з хворобою.

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