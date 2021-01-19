Окупанти на Донбасі обстріляли українські позиції з гранатометів та кулемета

У відповідь на обстріл українські військові дали противнику адекватну відповідь.

Станом на 17:00 19 січня у районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Серед українських воїнів бойових втрат немає.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» біля Водяного, що на Приазов'ї, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь в бік українських позицій з автоматичних станкових гранатометів, станкового та ручного протитанкового гранатометів, а також - великокаліберного кулемета", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у відповідь на обстріл українські військові дали противнику адекватну відповідь.

Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ про факти порушення режиму припинення вогню, мовиться у повідомленні.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 18 січня, в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.