Однак охочих стрибнути в ополонку було значно менше, ніж у попередні роки.

Фото: Lb.ua

19 січня православні святкують Хрещення Господнє. Цього дня освячують воду і відбуваються купання у хрещенській воді.

Як це відбувалося у київському Гідропарку, зазнімкував кореспондент LB.ua.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Цього року Хрещення припало на час карантину, тому, як повідомили в КП "Плесо", "загальноміського освячення води в масштабному урочистому форматі, як було щороку, не було, місця для купання не обладнувалися.

Однак рятувальники чергували на деяких популярних локаціях.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Гідропарк часто обирають, щоб зануритися в ополонку, політики або спортсмени. Цього року охочих скупатися у хрещенській воді було набагато менше, ніж у попередні роки.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

У ДСНС повідомляли, що на водних об'єктах країни на свято Водохреща чергували 2 тисячі рятувальників.

Учора в Православній церкві України нагадали, що купання в ополонці на Водохреща не є "давньою українською традицією". Історики пов'язують такий звичай з росіянами, у яких було прийнято пірнати в холодну воду після лазні.