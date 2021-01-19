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ОБСЄ посилила свою присутність у Херсонській області

Спостерігачі будуть відслідкувати події в окупованому Росією Криму.

ОБСЄ посилила свою присутність у Херсонській області
Анн Лінде
Фото: facebook.com/UkraineMFA

Організація з безпеки і співробітництва в Європі розширила свою присутність у Херсонській області для відслідкування подій в окупованому Росією Криму.

Про це заявила голова ОБСЄ Анн Лінде на спільному брифінгу з головою Міністерства закордонних справ України Дмитром Кулебою.

За її словами, наразі моніторингова місія ОБСЄ відслідковує події, що відбуваються на окупованому півострові, не напряму.

"Це включає моніторингову діяльність, яка відбувається на КПВВ "Чонгар". І на східному пункті пропуску "Колончак". Останнім часом моніторингова місія підсилила свою присутність у Херсонській області для того, щоб відслідковувати події, які відбуваються в окупованому Криму", - зазначила Лінде.

Нагадаємо, у серпні минулого року Херсонщині пройшли 10-денні військові навчання "Об’єднані зусилля – 2020" з підрозділами територіальної оборони.

У липні очільник Херсонської ОДА звернувся до РНБО щодо посилення заходів на півдні України. Про це він розповів у інтерв'ю LB.ua.

Раніше колишній командувач Збройних сил США у Європі, генерал Бен Годжес припустив, що Росія восени під час навчань “Кавказ-2020” може застосувати додаткову агресію щодо України - захопити Херсонську область, щоб забезпечити водопостачання у Крим.

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