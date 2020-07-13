Очільник Херсонської ОДА звернувся до РНБО щодо посилення заходів на півдні України

"Країна-агресор має розуміти, що жодної легкої прогулянки на територію незалежної України в них точно не буде".

Керівник Херсонської ОДА Юрій Гусєв вважає невисокою загрозу можливого вторгнення Росії з боку тимчасово окупованої АР Крим на материкову частину України, проте звернувся до Радбезу з пропозицією провести засідання щодо посилення комплексу заходів на півдні України. Про це він розповів у інтерв'ю LB.ua.

"Я звернувся до апарату Ради нацбезпеки і оборони з пропозицією провести окреме закрите засідання РНБО, присвячене комплексу заходів на півдні України з посилення спроможностей Збройних сил і можливим викликам, які несуть із собою, в тому числі, ті кліматичні зміни, які сьогодні ставлять під загрозу виживання півночі Криму через відсутність дніпровської води", - заначив Гусєв.

Також він додав, що постійно контактує з Міноборони, Генштабом, з оперативним командуванням “Південь”.

"Ми в постійному контакті. Разом напрацьовуємо пропозиції, які потрібні сьогодні для нарощення спроможностей і посилення сил і засобів на півдні України. Хочу підкреслити, що сьогоднішня українська армія, ЗСУ сильно відрізняються від Збройних сил зразка 2014 року. І країна-агресор має розуміти, що жодної легкої прогулянки на територію незалежної України в них точно не буде, а тимчасово окуповані території обов’язково буде повернуто під контроль нашої держави", - сказав очільник ОДА.

Окрім того, він повідомив, що на осінь заплановано спільні з естонцями навчання в межах посилення територіальної оборони.

"Посилення тероборони - це 2019 рік. Моя торішня ініціатива перших тижнів роботи на посаді очільника області, яку підтримав тодішній міністр оборони Андрій Загороднюк. У рамках візиту президента України Володимира Зеленського до Естонської Республіки відбулося підписання Декларації про наміри щодо співробітництва у сфері територіальної оборони на Херсонщині між Міністерствами оборони України та Естонії, після чого почалася підготовка спільного з Естонією пілотного проєкту з територіальної оборони в нашій області. Уже восени ми плануємо провести масштабні навчання.

Нам відомо, що активна фаза командно-штабних навчань збройних сил РФ "Кавказ-2020" відбудеться в кінці вересня. Наші навчання триватимуть близько місяця. І ми наразі спільно з Оперативним командуванням «Південь» і Генштабом ЗСУ визначаємося щодо конкретних дат з урахуванням тих навчань, які планує провести країна-агресор. Ми залучатимемо і резерв, й інші потрібні для ефективної тероборони Херсонської області сили та засоби за моделлю Союзу оборони Естонії Кайтселійту", - зазначив Гусєв.

Нагадаємо, раніше колишній командувач Збройних сил США у Європі, генерал Бен Годжес припустив, що Росія восени під час навчань “Кавказ-2020” може застосувати додаткову агресію щодо України - захопити Херсонську область, щоб забезпечити водопостачання у Крим.