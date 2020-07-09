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У Кирилівці і на Арабатській стрілці встановили нові вебкамери на висоті пташиного польоту Актуально

Повний тур займає від 3 до 8 хвилин.

На двох популярних курортах Азовського моря силами редакції НІАП «Кирилловка.Укр», сайту Azov.UA і сільської ради Щасливцева встановили нові вебкамери в найвищих точках цих курортів.

Так, в самій Кирилівці силами редакції сайту Azov.UA встановлена нова поворотна веб-камера з панораним видом на аквапарк «Острів Скарбів», початок Федотової коси і центр селища. У кадр також потрапляє дельфінарій «Оскар», екстрим-парк, мікрорайон Царське село, вулиця Лиманська і Проспект Азовський. На сьогоднішній день дана камера поки що працює в тестовому режимі.

Повний тур займає близько 3-х хвилин. Камеру можна переглянути за посиланням https://azov.ua/kirillovka/webcam/.

На Арабатській стрілці силами селищної ради Щасливцева та редакції НІАП «Кирилловка.Укр» також встановили панорамну камеру на висоті пташиного польоту. У кадр потрапляє початок Арабатської Стрілки, мости, морський порт, протока Тонка, а також частина Генічеська.

«Ми пишаємося тим, що стали частиною проекту з установки веб-камер на морських курортах України, - прокоментував новий проект голова Щасливцевської сільської ради Віктор Плохушко. - Упевнений, він буде сприяти популяризації Арабатської Стрілки як перспективного курортного регіону і збільшить його привабливість для українців і жителів сусідніх країн. Особливо зараз, в умовах закритих кордонів, коли люди шукають гідне місце літнього відпочинку всередині країни. Наше завдання - показати, що таких місць в Україні більш ніж достатньо, і Арабатка - одне з них».

Повний тур займає близько 8-ми хвилин. Камеру можна переглянути за посиланням https://kirillovka.ks.ua/webcam-genichesk-port/.

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