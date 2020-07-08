Бойовики 9 разів порушили "тишу" на Донбасі, поранені троє військових

8 липня збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, зокрема із озброєння, яке давно мало б бути відведеним від лінії бойового зіткнення.

ПРо це повідомляє пресцентр ООС.

"Заходи із відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації здійснювалися в умовах, коли частина армійських резервів зі складу Об’єднаних сил була задіяна до ліквідації пожежі у Луганській області. Основні ж бойові підрозділи ЗСУ впевнено стримували ворожу агресію, повністю контролюючи ситуацію під час виконання завдання на лінії розмежування сторін", - йдеться в повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог на світанку застосував гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети на підступах до Хутору Вільний і Оріхового. В обідню пору противник з автоматичних станкових гранатометів обстріляв наші позиції поблизу Зайцевого та задіяв БПЛА для скидання пострілу ВОГ-25.

У районі відповідальності угруповання "Схід", загарбники вели вогонь із заборонених Мінськими домовленостями зразків озброєння у передмісті Авдіївки. На цій ділянці фронту агресор здійснював обстріли з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Крім того, факти ворожої збройної агресії з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів зафіксовано біля Мар’їнки, Опитного і Старогнатівки.

"За поточну добу троє військовослужбовців Об’єднаних сил отримали поранення. Їх оперативно доставлено до лікувальних закладів та надано невідкладну допомогу лікарів", - наголосили в штабі.

Нагадаємо, 8 липня бойовики 13 разів порушили "тишу" на Донбасі, чотирьох українських військових було поранено. П облизу Богданівки загарбники задіяли протитанковий ракетний комплекс.