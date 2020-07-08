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За фактом пожеж у Луганській області відкрито кримінальне провадження

Попередня правова кваліфікація - порушення вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей і майнову шкоду.

За фактом пожеж у Луганській області відкрито кримінальне провадження
Фото: gp.gov.ua

За процесуального керівництва Сєвєродонецької місцевої прокуратури Луганської області розпочато досудове розслідування за фактом виникнення лісової пожежі в Новоайдарському районі та поблизу Сєвєродонецька Луганської області.

Про це повідомляють на сайті Офісу генпрокурора.

Попередня правова кваліфікація - порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей, майнову шкоду в особливо великому розмірі або інші тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 270 КК).

Слідством встановлено, що пожежа розпочалася на території Борівського та Охтирського лісництв, її було локалізовано наступного дня. Проте через поривчастий вітер і спекотну погоду нові осередки займання розповсюдилися до житлового сектора і дачного кооперативу.

"Слідчі перевіряють усі версії виникнення пожежі, що спричинила людські жертви: умисний підпал, у тому числі з метою вчинення диверсії, теракту або приховування незаконних порубок лісу; необережне поводження з вогнем, загоряння внаслідок підриву боєприпасів, самозагоряння лісу", - повідомили в Офісі генпрокурора.

Для документування всіх фактів руйнувань під час пожежі, виявлення постраждалих і безвісти зниклих триває огляд території Новоайдарського району та прилеглої території Сєвєродонецька силами та засобами ДСНС і Нацполіції.

Станом на 8 липня заходи локалізації та ліквідації пожежі тривають.

Фото: gp.gov.ua

Нагадаємо, поліція розглядає три версії виникнення пожеж у Луганській області.

7 липня в Луганській області внаслідок масштабних лісових пожеж на території трьох лісництв у Новоайдарському районі загинуло п'ять людей, дев'ятьох осіб госпіталізовано. Згодом кількість постраждалих збільшилася. 

Вогонь охопив близько 50 га території Боровського та Охтирського лісництв у районі села Осколонівка, а також близько 40 га лісів Капітанівського лісництва поблизу села Капітанове.

На сьогоднішньому засіданні ТКГ українська сторона закликала до встановлення режиму тиші для гасіння вогню.

Під час візиту в Луганську область президент Володимир Зеленський пообіцяв, що громадянам, які втратили свої будинки внаслідок масштабних лісових пожеж, буде виділено по 300 тис. гривень компенсації. Також кожному виділять по 20 тис. гривень для підтримки.

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