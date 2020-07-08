У четвер у Києві до +22, короткочасний дощ

На сході країни вночі грози, вдень - до +28 градусів.

9 липня в Києві очікується мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+14 градусів, удень +20...+22 градуси.

Про це повідомляє Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9...+15 градусів, удень +18...+25 градусів.

У Карпатах місцями невеликий короткочасний дощ, температура вночі +8...+13 градусів, удень +12...+17 градусів.

У Моршині невеликий короткочасний дощ, температура вночі +12...+14 градусів, удень +22...+24 градуси.

У Трускавці невеликий короткочасний дощ, температура вночі +11...+13 градусів, удень +21...+23 градуси.

У Сваляві невеликий короткочасний дощ, температура вночі +13...+15 градусів, удень +22...+24 градуси.

На півночі України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9...+15 градусів, удень +19...+25 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, тільки вдень у Дніпропетровській області дощ, гроза, подекуди град та шквали 15-20 м/с, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10...+16 градусів, удень +20...+27 градусів.

На сході України мінлива хмарність, вночі дощі, грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с, удень без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +15...+20 градусів, удень +22...+28 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+20 градусів, удень +23...+29 градусів.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +15...+20 градусів, удень +23...+28 градусів.

У Ялті без опадів. Температура вночі +17...+19 градусів, удень +25...+27 градусів.

8 липня на 9:00 температура води становила в Чорному морі +22...+27 градусів, в Азовському морі +28...+29 градусів, в Дніпрі біля Києва +22 градуси.