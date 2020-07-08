Служба безпеки України виявила в Одесі схованку з великою кількістю боєприпасів, розташовану поблизу енергетичних об’єктів.
Про це повідомляють на сайті СБУ.
За попередньою версією слідства, військовослужбовець викрав і вивіз із військової частини для перепродажу значну кількість вибухових речовин і боєприпасів. Оперативники спецслужби задокументували продаж двох гранат Ф-1 і РГД-5 та затримали підозрюваного згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу.
Зі схрону, який зловмисник облаштував біля охоронної зони енергооб’єкта, правоохоронці вилучили 4,9 кг тротилу, 17 гранат РГД-5, 11 гранат Ф-1 і дві міни, які передали на експертизу.
За висновками експертів, у разі неконтрольованої детонації засобів ураження існувала б загроза знеструмлення кількох районів області.
Затриманому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу. Тривають слідчі дії.
Нагадаємо, напередодні, 7 липня, на Луганщині правоохоронці запобігли вчиненню диверсії на об’єкті підвищеної хімічної небезпеки. Диверсант планував здійснити підрив двох резервуарів з аміаком.