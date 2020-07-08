Національна поліція розглядає три версії виникнення лісових пожеж у Луганській області.

Про це під час доповіді президенту Володимиру Зеленському в оперативному штабі повідомив голова Національної поліції Ігор Клименко, передає РБК-Україна.

"Висунуто три версії. Серед основних причин загоряння - погодні умови, необережне поводження з вогнем та навмисний підпал", - заявив представник поліції.

Як зазначили в поліції, відкрито провадження щодо порушень правил пожежної безпеки (ст. 270 Кримінального кодексу України).

Наразі повідомляють про п’ятьох загиблих унаслідок пожежі.

Фото: twitter.com/AvakovArsen

Фото: twitter.com/AvakovArsen

Фото: twitter.com/AvakovArsen

Фото: twitter.com/AvakovArsen

Фото: twitter.com/AvakovArsen

Фото: twitter.com/AvakovArsen

Фото: twitter.com/AvakovArsen

"Тільки що була доповідь ДСНС, Нацполіції, голови військово-цивільної адміністрації. Зараз є інформація, що п'ятеро людей (загинуло - ред.). Але поки що це неповна інформація. Будемо сподіватися, що більше жертв не буде", - заявив президент Зеленський.

За словами голови Луганської ВЦА Сергія Гайдая, у лікарні нині перебувають 22 людини.

"Тих, хто потребує допомоги, всього дві людини. Їх із реанімації вже просто перевели в терапію. Річ у тому, що п'ятий загиблий - це буквально 2 години тому знайшли людину. Ми ще не можемо сказати, що на 100% все обстежили. Ще вчора вночі це було небезпечно. Сьогодні йде обстеження від хати до хати", - заявив Гайдай.

Раніше рятувальники повідомили, що під час гасіння пожежі виявили тіла чотирьох загиблих. Також була інформація, що один з постраждалих у результаті пожежі помер у лікарні.