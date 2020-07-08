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Бойовики 13 разів порушили "тишу" на Донбасі, чотирьох українських військових поранено

Поблизу Богданівки загарбники задіяли протитанковий ракетний комплекс.

Бойовики 13 разів порушили "тишу" на Донбасі, чотирьох українських військових поранено
Фото: EPA/UPG

Учора, 7 липня, збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, застосувавши при цьому заборонені Мінськими домовленостями артилерійські системи калібру 122 мм, міномети 120 і 82 мм, а також протитанкові ракетні комплекси, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

За минулу добу внаслідок обстрілів противника четверо військовослужбовців Об’єднаних сил отримали поранення. Їх оперативно доставлено до лікувального закладу та надано їм невідкладну допомогу лікарів. Стан здоров’я кожного українського захисника задовільний, інформує пресцентр операції Об’єднаних сил.

Повідомляють, що проросійські бойовики відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України поблизу Новотошківського, на підступах до Новолуганського та біля Оріхового.

Також окупанти стріляли по наших опорних пунктах неподалік Старогнатівки, Водяного, Широкиного, Мар’їнки, Пісків та Авдіївки.

"По укріпленнях українських воїнів біля Богданівки загарбники задіяли протитанковий ракетний комплекс. Ще один факт збройної ворожої активності зафіксовано на Приазов’ї – поруч з Павлополем окупанти відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів", - повідомляється в ранковому зведенні.

У штабі ООС запевняють, що українські бійці негайно реагували на всі можливі загрози з боку загарбників, змушуючи їх припинити збройну активність. Ситуація на передовій залишається повністю контрольованою.

Від початку поточної доби збройні формування РФ 6 разів порушили режим припинення вогню.

Напередодні повідомляли, що бійці ООС за добу знищили вісьмох окупантів, бліндаж і дві САУ противника.

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