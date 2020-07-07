СБУ затримала в Києві позаштатного співробітника ГРУ, причетного до збиття "Боїнга" MH17

Він керував агентурною мережею, яка за його наказами мала здійснити низку терористичних актів і диверсій на території України.

СБУ затримала в Києві громадянина К., який упродовж 2014-2020 років здійснював функції одного з "кураторів" керівників так званої "ДНР" за лінією Головного розвідувального управління Генерального штабу Збройних сил РФ. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Як позаштатний представник спецслужб РФ він брав активну участь у створенні так званого "Розвідувального управління ДНР" та інших підрозділів зазначеної терористичної організації.

Повідомляють, що керівники та представники цього "підрозділу" безпосередньо причетні до збиття пасажирського літака "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній рейсу MH17, унаслідок чого загинуло 298 осіб.

Затриманий за вказівкою спецслужб Росії керував агентурною мережею, яка за його наказами мала здійснити низку терористичних актів і диверсій на підконтрольній уряду території України.

У розпорядженні СБУ є записи телефонних розмов, які розкривають деталі міжвідомчих війн між ГРУ та ФСБ за контроль над "керівниками" терористичної організації "ДНР".

Фігуранти записів у своїх розмовах згадують прізвища директора ФСБ Олександра Бортнікова та його заступників Андрія Бурлаки і Сергія Смірнова, помічника президента РФ Владислава Суркова, керівників "ДНР" Олександра Захарченка, Олександра Бородая та інших.

Також важлива частина оприлюднених записів – розмови К. із генерал-майором ГРУ Сергієм Дубінським (позивний "Хмурий") та Леонідом Харченком (позивний "Крот"), яких оголошено у міжнародний розшук у справі рейсу MH17, збитого в липні 2014 року.

Нагадаємо, прокуратура Нідерландів висунула звинувачення чотирьом підозрюваним у справі про збитий 17 липня 2014 року над Україною "Боїнг-777" Malaysia Airlines.

У травні в Донецьку заарештували бойовика Леоніда Харченка (Крот), якого заочно судять в Нідерландах за звинуваченням у катастрофі малайзійського "Боїнга" на Донбасі. Харченка затримали біля його будинку в Донецьку за іншою кримінальною справою і відправили під варту. Зараз він утримується в СІЗО "мін'юсту ДНР", яке розташоване в м. Донецьк.

Вважають, що Крота взяли під варту, щоб виключити варіант його викрадення спецслужбами України, як це сталося з Володимиром Цемахом, якого теж вважають важливим учасником історії про катастрофу "Боїнга" МН17.