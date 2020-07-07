Розгляд апеляції на запобіжний захід Яни Дугарь перенесли на 13 липня

Київський апеляційний суд відклав розгляд апеляційної скарги на запобіжний захід фігурантки справи про вбивство журналіста Павла Шеремета Яни Дугарь.

Адвокат Віталій Коломієць повідомив, що суд відклав засідання на 12:15 13 липня через неявку сторони обвинувачення.

"Сьогодні в черговий раз прокурори не з'явилися в засідання, за півтора місяці не ознайомилися з матеріалами", - написав він у "Фейсбуці".

Віталій Коломієць опублікував копію клопотання прокуратури з проханням відкласти засідання у зв’язку із зайнятістю прокурорів у інших судових засіданнях та необхідністю додаткового часу для ознайомлення з матеріалами апеляційної скарги.

Фото: facebook.com/vitaliy.kolomiets

Спочатку Дугарь перебувала під під нічним домашнім арештом, однак у травні їй змінили запобіжний захід на заставу в розмірі 168 тис. гривен. Суму застави волонтери зібрали за три години.

Нагадаємо, вчора суд переніс на 9 липня розгляд апеляції на запобіжний захід іншому фігурантові справи Шеремета - Андрієві Антоненку.

2 липня в Національній поліції повідомляли, що справа Шеремета готова до передачі до суду. Термін передачі залежить від підозрюваних і їх захисту.

12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи про вбивство Шеремета. Слідство підозрює лікарку і волонтерку Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь і ветерана АТО Андрія Антоненка.

14 грудня Печерський районний суд Києва заарештував музиканта і військового Андрія Антоненка (Ріффмастер). Запобіжний захід неодноразово продовжували.

За версією слідства, саме Антоненко керував діями членів групи, розподілив між ними ролі, купив боєприпаси, забезпечив транспорт і вибрав час убивства. За Шереметом довго стежили, при цьому підозрювані для маскування нібито використовували перуки, сонцезахисні окуляри і змінний одяг.

25 травня Печерський суд Києва задовольнив клопотання прокурорів і змінив запобіжний захід Яні Дугарь з домашнього арешту на заставу у розмірі 168 тис. гривень. Згодом адвокат Дугарь Віталій Коломієць повідомив, що понад 500 осіб менше ніж за одну добу перерахували всю необхідну суму для внесення застави.

Кузьменко й Антоненко наразі перебувають у СІЗО.