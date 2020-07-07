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Розгляд апеляції на запобіжний захід Яни Дугарь перенесли на 13 липня

На засідання не з’явилися прокурори.

Розгляд апеляції на запобіжний захід Яни Дугарь перенесли на 13 липня
Фото: LB.ua

Київський апеляційний суд відклав розгляд апеляційної скарги на запобіжний захід фігурантки справи про вбивство журналіста Павла Шеремета Яни Дугарь.

Адвокат Віталій Коломієць повідомив, що суд відклав засідання на 12:15 13 липня через неявку сторони обвинувачення.

"Сьогодні в черговий раз прокурори не з'явилися в засідання, за півтора місяці не ознайомилися з матеріалами", - написав він у "Фейсбуці".

Віталій Коломієць опублікував копію клопотання прокуратури з проханням відкласти засідання у зв’язку із зайнятістю прокурорів у інших судових засіданнях та необхідністю додаткового часу для ознайомлення з матеріалами апеляційної скарги.

Фото: facebook.com/vitaliy.kolomiets

Спочатку Дугарь перебувала під під нічним домашнім арештом, однак у травні їй змінили запобіжний захід на заставу в розмірі 168 тис. гривен. Суму застави волонтери зібрали за три години. 

Нагадаємо, вчора суд переніс на 9 липня розгляд апеляції на запобіжний захід іншому фігурантові справи Шеремета - Андрієві Антоненку.

2 липня в Національній поліції повідомляли, що справа Шеремета готова до передачі до суду. Термін передачі залежить від підозрюваних і їх захисту.

12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи про вбивство Шеремета. Слідство підозрює лікарку і волонтерку Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь і ветерана АТО Андрія Антоненка.

14 грудня Печерський районний суд Києва заарештував музиканта і військового Андрія Антоненка (Ріффмастер). Запобіжний захід неодноразово продовжували.

За версією слідства, саме Антоненко керував діями членів групи, розподілив між ними ролі, купив боєприпаси, забезпечив транспорт і вибрав час убивства. За Шереметом довго стежили, при цьому підозрювані для маскування нібито використовували перуки, сонцезахисні окуляри і змінний одяг.

25 травня Печерський суд Києва задовольнив клопотання прокурорів і змінив запобіжний захід Яні Дугарь з домашнього арешту на заставу у розмірі 168 тис. гривень. Згодом адвокат Дугарь Віталій Коломієць повідомив, що понад 500 осіб менше ніж за одну добу перерахували всю необхідну суму для внесення застави.

Кузьменко й Антоненко наразі перебувають у СІЗО.

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