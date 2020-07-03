Генерал Бен Ходжес: «Не думаю, что Россия видит своей конечной целью Херсон. Следующий шаг – это Одесса»
Генерал Бен Ходжес: «Не думаю, что Россия видит своей конечной целью Херсон. Следующий шаг – это Одесса»
Кабмин одобрил штраф за пребывание без масок в общественных местах (обновлено)
Кабмин одобрил штраф за пребывание без масок в общественных местах (обновлено)
На отставке Смолия с должности главы НБУ настаивал Зеленский
На отставке Смолия с должности главы НБУ настаивал Зеленский
Глава Нацбанка Смолий подал в отставку "из-за систематического политического давления" (обновлено)
Глава Нацбанка Смолий подал в отставку "из-за систематического политического давления" (обновлено)
В Украине число заболевших коронавирусом выросло еще на 889 человек
В Украине число заболевших коронавирусом выросло еще на 889 человек
В Украине отменили уголовную ответственность за вождение в нетрезвом виде
В Украине отменили уголовную ответственность за вождение в нетрезвом виде
Путин, Конституция и Украина. От вторжения до диверсии
Путин, Конституция и Украина. От вторжения до диверсии
Курс доллара подскочил на фоне заявления об отставке главы НБУ
Курс доллара подскочил на фоне заявления об отставке главы НБУ
Глава Минфина: отставка Смолия сорвала Украине "сделку десятилетия"
Глава Минфина: отставка Смолия сорвала Украине "сделку десятилетия"
ГлавнаяПраво

Зеленский поручил СБУ и ГБР расследовать изъятие военных приборов ВС ВСУ сотрудниками Госбюро расследований

Он заявил, что взял дело под личный контроль. 

Зеленский поручил СБУ и ГБР расследовать изъятие военных приборов ВС ВСУ сотрудниками Госбюро расследований
Фото: facebook.com/kpszsu

Президент Владимир Зеленский поручил правоохранителям дать оценку действиям сотрудников Государственного бюро расследований, которые изъяли военные приборы у воинских частей Воздушных сил ВСУ, что поставило под угрозу боевую готовность частей противовоздушной обороны. 

Он высказал обеспокоенность действиями ГБР относительно вмешательства в деятельность Воздушных сил, которые прямо влияют на исполнение заданий по обороне воздушного пространства Украины. Об этом сообщили в Офисе президента

"Руководителям СБУ и ГБР - немедленно дать правовую оценку действиям своих сотрудников и принять исчерпывающие меры для минимизации возможных последствий. Ситуацию по этому вопросу беру под личный контроль", - заявил президент.

2 июля командование Воздушных сил ВСУ заявило, что ГБР в ходе обысков изъяло из зенитных ракетных бригад, которые базируются в Хмельницкой, Одесской и Херсонской областях СВЧ приборы (клистроны), которые являются одним из основных элементов системы наведения зенитных ракетных комплексов на цель.

При этом в постановлении суда говорилось только об осмотре военной части и дивизионов, а не об изъятии техники.

В ГБР заявили, что вернули все приборы в воинские части. Руководство ГБР было инициировано проведение служебного расследования. 

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также