Ходжес: если Россия атакует Юг Украины, Зеленскому необходимо будет реагировать, а украинцам - бороться

Владимиру Зеленскому придётся реагировать на агрессивные действия России, если та захочет напасть на Украину, захватив её Юг осенью 2020 года.

Об этом в эксклюзивном интервью LB.ua заявил генерал -лейтенант, экс-командующий Вооруженными силами США в Европе Бен Ходжес.

"Думаю, что президент Украины искренне хотел бы видеть завершение этого конфликта. Но если Кремль допустит или инициирует агрессивные действия, он (Владимир Зеленский, - LB.ua) должен будет на это реагировать, а Украине придется бороться. Ведь речь идёт о суверенитете страны. И я бы надеялся, что они всё же окажут должное сопротивление", - сказал он.

По словам, американского офицера, сейчас в Украине сконцентрировано много российских денег. Он полагает, что капитал многих украинских олигархов связан с российским компаниями. А это, как указывает генерал, создаёт уязвимости и приводит к дезинформационным атакам.

"Храбрость, мужество юношей и девушек из украинских Вооруженных сил были преданы несколькими людьми, которые ставят свои эгоистичные интересы выше национальных. Это создает уязвимость, приводит к дезинформации. Сей фактор используют россияне для того, чтобы украинцы потеряли доверие к своему правительству, к институтам власти, друг к другу", - отметил он.

В то же время, Ходжес призывает украинское руководство взглянуть на действие российского капитала в Одесской области, а именно - в одесском порту.

"Я бы уделял пристальное внимание тому, как деньги заходят и выходят из Одессы. Я думаю, что у вас есть несколько российских компаний, которые фактически управляют вашим стратегическим портом", - добавил он.

Напомним, по мнению Ходжеса, Россия видит своей конечной целью в Украине не только Херсон, следующий шаг - это оккупация Одессы. Это поможет Москве не просто изолировать Украину от Чёрного моря, но и предоставит возможность полного контроля над северной частью водоёма, начиная от Приднестровья и аж до Азовского моря.

При этом, полагает американский генерал, Запад на агрессию РФ может не отреагировать.