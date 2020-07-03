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Венесуэла отменила решение о высылке посла Евросоюза

Педроса больше не является нежелательной персоной.

Венесуэла отменила решение о высылке посла Евросоюза
Фото: EPA/UPG

Правительство Венесуэлы отменило решение о высылке посла Европейского Союза Исабель Бриланте Педросы.

Педроса более не является нежелательной персоной, пишет DW со ссылкой на сообщение министерства иностранных дел в Каракасе в четверг, 2 июля.

Решение было принято после телефонного разговора между верховным представителем ЕС по внешней политике и безопасности Жозепом Боррелем и главой МИД Венесуэлы Хорхе Арреасой.В совместном заявлении сторон указывается, что Брюссель и Каракас едины во мнении о необходимости сохранить дипломатические отношения.

Правительство в Каракасе 29 июня объявило Педросу персоной нон грата и предписало ей покинуть пределы страны. Тем самым Каракас отреагировал на введение Евросоюзом новых санкций против сторонников главы Венесуэлы Николаса Мадуро.

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