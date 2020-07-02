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ГлавнаяМир

В Мексике произошла стрельба в центре для наркозависимых, погибли 24 человека

Губернатор штата считает, что в этом замешан наркобизнес. 

Фото: elfinanciero.com.mx
В Мексике вооруженные люди ворвались в незарегистрированный центр реабилитации наркозависимых и открыли стрельбу. Погибли 24 человека, ранены еще семеро, пишет AP.

Полиция в северо-центральном штате Гуанахуато заявила, что нападение произошло в городе Ирапуато. Трое из семи раненых находились тяжелом состоянии.

По предварительным данным, нападавшие стреляли в каждого, кто находился в реабилитационном центре. Полиция сообщила, что никто не был похищен.

Отмечается, что Гуанахуато - место кровавой битвы между картелем Халиско и местной бандой, штат стал самым жестоким в Мексике. Мотивы нападения неизвестны, но губернатор Диего Синьхю Родригес Вальехо считает, что был замешан наркобизнес. 

"Я глубоко сожалею и осуждаю события в Ирапуато сегодня днем. Насилие, вызванное организованной преступностью, не только уносит жизни молодых людей, но и отбирает мир у семей в Гуанахуато", - заявил он. 

В прошлом местные мексиканские наркоторговцы убивали подозреваемых уличных торговцев от конкурирующих банд. Это было одно из самых смертоносных нападений на реабилитационный центр, поскольку в 2010 году в городе Чихуахуа на севере Мексики было убито 19 человек. С тех пор произошло более десятка нападений на такие объекты.

Напомним, что в декабре прошлого года на севере Мексики в результате перестрелки погибли десять членов наркокартеля и четверо полицейских. Вооруженная группа бандитов, передвигаясь на автомобилях, атаковала местные правительственные учреждения. Правоохранители в ответ уничтожили десять членов наркокартеля.

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