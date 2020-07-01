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В мире зафиксировано 174 264 новых случая коронавируса

Всего в мире инфицированы более 10,5 млн человек.

В мире зафиксировано 174 264 новых случая коронавируса
Фото: EPA/UPG

По состоянию на утро 1 июля в мире зафиксировано 10 590 724 случаев коронавируса. 514 020 человек скончались и 5 798 270 - выздоровели. За сутки зафиксировано 174 264 новых случая.

Об этом свидетельствуют данные Worldometers.

Лидером по количеству случаев заражений остаются США - число умерших достигло 130 122, заболевших - 2 727 853.

На втором месте - Бразилия - 1 408 485 инфицированных и 59 656 летальных случая.

Россия занимает третье место - инфицированных уже 647 849 человек, количество смертей - 9 320.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство готовит больницы ко второй волне эпидемии коронавируса.

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