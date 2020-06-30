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Латвия запретила российский телеканал Russia Today и призвала ЕС поступить так же

По оценке латвийских органов безопасности, RТ является самым влиятельным каналом российской пропаганды на Западе.

Латвия запретила российский телеканал Russia Today и призвала ЕС поступить так же

Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) Латвии решил запретить на территории страны трансляцию семи программ телеканала RT, который ранее был известен как Russia Today, и призвал другие страны ЕС поступить аналогичным образом.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на НСЭСМИ.

Отмечается, что телеканалы RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary и RT TV запрещены, так как находятся под фактическим контролем и управлением российского пропагандиста Дмитрия Киселева, в отношении которого применены санкции Совета ЕС.

НСЭСМИ подчеркивает, что RT, по оценке латвийских органов безопасности, является самым влиятельным каналом российской пропаганды на Западе.

"RT, как и другие каналы кремлевской пропаганды, пытается представить Латвию как несостоятельную страну", - говорится в сообщении.

Напомним, в  2018 года Russia Today прекратил вещание в Вашингтоне. Сообщалось, что ретрансляторы WNVT и WNVC продали свои частоты и больше не намерены сотрудничать с компанией MHZ Network.

В прошлом году Британия оштрафовала Russia Today за ложь об Украине, отравлении Скрипалей и конфликте в Сирии.

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