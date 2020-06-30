Латвия запретила российский телеканал Russia Today и призвала ЕС поступить так же

По оценке латвийских органов безопасности, RТ является самым влиятельным каналом российской пропаганды на Западе.

Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) Латвии решил запретить на территории страны трансляцию семи программ телеканала RT, который ранее был известен как Russia Today, и призвал другие страны ЕС поступить аналогичным образом.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на НСЭСМИ.

Отмечается, что телеканалы RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary и RT TV запрещены, так как находятся под фактическим контролем и управлением российского пропагандиста Дмитрия Киселева, в отношении которого применены санкции Совета ЕС.

НСЭСМИ подчеркивает, что RT, по оценке латвийских органов безопасности, является самым влиятельным каналом российской пропаганды на Западе.

"RT, как и другие каналы кремлевской пропаганды, пытается представить Латвию как несостоятельную страну", - говорится в сообщении.

Напомним, в 2018 года Russia Today прекратил вещание в Вашингтоне. Сообщалось, что ретрансляторы WNVT и WNVC продали свои частоты и больше не намерены сотрудничать с компанией MHZ Network.

В прошлом году Британия оштрафовала Russia Today за ложь об Украине, отравлении Скрипалей и конфликте в Сирии.