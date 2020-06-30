Кулеба объяснил, почему Украина не будет требовать деньги от РФ за захват Крыма

Украина считает незаконной временную оккупацию Крыма и не будет просить за нее компенсацию. Об этом в интервью "Крым. Реалии" сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"А вы хотите, чтобы мы признали незаконную оккупацию, попросили себе компенсацию за это? Или как? Типа – заплатите деньги и все будет нормально? Нет! Стратегия совершенно иная. Мы так и говорим, что происходит временная незаконная оккупация. Подчеркивая, что это временное явление, оно незаконно и что это оккупация по международному праву", - пояснил он.

Кулеба подчеркнул, что украинские компании в Крыму имеют право судиться.

"Для нас очень важно, чтобы в судебных процессах никоим образом не признавалась юрисдикция Российской Федерации в (более. - Ред.) широком статусе, чем статусе государства-оккупанта. Но наша ключевая задача, моя ключевая задача, как представителя МИД, это держать вот эту рамку – временная незаконная оккупация", - сообщил министр иностранных дел.

Напомним, что в мае Кулеба заявил, что в Украине разрабатывают концепцию возвращения оккупированного Российской Федерацией Крыма под контроль украинской власти. Он также отметил, что Украина готова "к широким компромиссам" в вопросе возврата под свой контроль оккупированных территорий Донбасса и Крыма. В частности, власти готовы обсудить вопрос особого статуса этих территорий в пределах Украины.

Позднее он подчеркнул, что изменения в российскую конституцию, которые должны зафиксировать "нерушимость границ РФ", не смогут помешать деоккупации Крыма.