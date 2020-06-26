​Кулеба: ни одно положение законодательства РФ не сможет помешать деоккупации Крыма

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба вместе с лидером крымских татар Мустафой Джемилевым и председателем Меджлиса крымскотатарского народа Рефатом Чубаровым торжественно подняли на флагштоке МИДа крымскотатарский флаг.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Сейчас многие возмущаются изменениями в российской конституции, которые должны зафиксировать "нерушимость границ России". Сегодня я хочу твердо заявить: ни одно положение российского законодательства, зафиксированное в законе, указе президента или конституции этой страны, не сможет помешать деоккупации Крыма. Крым был, есть и будет украинским", - сказал Кулеба.

Министр особо подчеркнул, что защита прав крымских татар, которые остались в аннексированном Крыму, и деоккупация полуострова всегда будут его приоритетом его работы.

"Мы не остановимся до тех пор, пока этот флаг, который мы сегодня поднимаем вместе с украинским флагом, не будет поднят во всех городах и населенных пунктах Автономной Республики Крым и города Севастополь. Я это сейчас говорю не как дипломатический романтик, а как серьезный дипломатический прагматик", - подчеркнул он.

Напомним, сегодня, 26 июня, - День крымскотатарского флага. Впервые его начали отмечать 10 лет назад. Дата праздника совпадает с датой проведения Второго Курултая крымскотатарского народа в 1991 году, на котором, в частности, были определены флаг и гимн крымских татар.

Россия захватила Крым весной 2014 года. Подробнее о том, как это было, читайте в материале LB.ua.