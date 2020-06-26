Нардеп Третьякова прокомментировала свои слова о "детях низкого качества"

Она навала события вокруг нее "организованным буллингом" и отказалась уходить с должности главы комитета.

Народный депутат от "Слуги народа", глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики Галина Третьякова прокомментировала свои высказывания о детях "низкого качества".

Об этом она написала в фейсбуке, отметив, что считает себя объектом травли и буллинга.

"Да, слова подобраны неудачно. Кто из нас не ошибается, тем более в момент длительных публичных выступлений? До сих пор пытаюсь справиться с учащенным сердцебиением перед подобными выступлениями", - отметила депутат.

Третьякова подчеркнула, что не собирается из-за этого скандала покидать должность главы комитета.

"Никуда не собираюсь идти под давлением извне. Буду делать свое дело, реализовывать план законодательных инициатив (реформ), который разрабатывала всю свою жизнь", - написала она.

В комментарии LB.ua Третьякова рассказала, что у нее есть много наработанных, а также уже готовых законопроектов.

"Приходите ко мне в кабинет, посмотрите. Они еще не готовы... Я хочу сколько смогу внести законопроектов. Даже если они не будут приняты в первом чтении, хочу, чтобы они остались в истории. Пусть их потом берет кто-то другой. Поскольку после того, как депутат вносит закон в раду, он становится не его собственностью, а - Рады, собственностью страны. Поэтому пусть они останутся... Я чего-то не сделаю - вы сделаете", - сказала нардеп.

При этом комментировать ситуацию с ее высказыванием во время вебинара Третьяковой не дала ее помощница.

Напомним, во время вебинара, организованного Киевской школой экономики, Третьякова говорила о социальных пособиях. В своем выступлении она заявила, что в семьях, в которых рожают ради получения материальной помощи от государства, получаются "дети очень низкого качества".

Хотя заявление Третьякова сделала в мае, оно начало распространяться в конце июня и вызвало у многих резкую критику. Так, Федерация профсоюзов Украины призвала руководство Верховной Рады отозвать Третьякову с должности главы комитета, а омбудсмен Людмила Денисова назвала заявления депутата дискриминационными и недопустимыми в демократическом обществе.