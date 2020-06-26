12 новых квартир жителям дома на Позняках выделены за счет застройщиков, - Зеленский

Остальные 28 квартир будут выделены, как только окончится их строительство, но не позже, чем через 1,5 месяца.

Офис Президента выделил 12 новых квартир пострадавшим в результате взрыва в жилом доме на столичных Позняках за счет застройщиков.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во включении в эфире программы "Право на владу".

"Это не бюджетные деньги. Да, правда. Мы поговорили с застройщиками. Офис Президента нашел застройщиков, которые нам действительно помогли. Мы с ними пообщались. Они понимают, что мы вместе можем помочь", - сказал Зеленский.

Глава государства отметил, что все квартиры находятся в пределах Киева.

Всего Офис намерен выделить 40 квартир.

Президент сказал, что остальные 28 квартир будут выделены, как только окончится их строительство, но не позже, чем через 1,5 месяца.

Ранее сообщалось, что Зеленский передал ключи от 12 новых квартир пострадавшим в результате взрыва в многоэтажном доме в Дарницком районе Киева.