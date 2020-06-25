В Раду зашел новый нардеп от "Батькивщины" вместо Бельковой

Центральная избирательная комиссия признала избранным от "Батькивщины" и зарегистрировала народного депутата Сергея Евтушка.

Соответствующее решение было принято на заседании 25 июня, сообщается на стайте ЦИК.

"Комиссия признала избранным и зарегистрировала народного депутата Украины на указанных выборах (внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019 года, - ред.) в общегосударственном многомандатном избирательном округе Евтушка Сергея Николаевича, 1973 года рождения, проживает в городе Сарны Сарненского района Ровенской области, члена политической партии "Батькивщина", включенного в ее избирательный список под № 25", - говорится в сообщении.

Напомним, Евтушок был назначен депутатом вместо Ольги Бельковой, которая 18 июня по собственной инициативе досрочно сложила мандат народного депутата и возглавила направление по международной деятельности и работе с государственными органами ООО "Оператор ГТС Украины".

Белькова была депутатом Верховной Рады трех созывов с 2012 года. До этого она была управляющим партнером EastLabs, где занималась поиском новых команд для финансирования их проектов и создания программы развития таких команд в акселераторе.

Евтушок на парламентских выборах в 2014 году баллотировался по одномандатному избирательному округу №156 от партии "Батькивщина". Он прошел в Раду, набрав 27.63% голосов избирателей.