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​Экс-депутат Белькова стала топ-менеджером Оператора ГТС

Представительница "Батькивщины" сдала мандат ради должности в госсекторе.

​Экс-депутат Белькова стала топ-менеджером Оператора ГТС
Ольга Белькова
Фото: Макс Левин

Экс-депутат Верховной Рады Ольга Белькова, которая на прошлой неделе сложила мандат, возглавила направление по международной деятельности и работы с государственными органами в госпредприятии "Оператор ГТС Украины".

"Основной задачей Бельковой на этой должности будет продвижение и защита интересов "Оператора ГТС Украины" на международной арене, в первую очередь по вопросам реализации проектов "Северный поток-2" и других обходных газопроводов", - говорится в сообщении компании.

Также ее приоритетной задачей станет завершение процесса полной интеграции Украины в европейский газовый рынок.

"Это возможность реализовать в энергетическом секторе те изменения и реформы, которые были наработаны мной и коллегами в парламенте за предыдущие пять лет. Украинская ГТС должна быть востребованной и неотъемлемой частью европейской газотранспортной сети, Украина должна запустить полноценный рынок газа и интегрировать его в европейский. Я приложу весь свой опыт и максимум усилий, чтобы мы этого достигли", - сказала Белькова.

Белькова была депутатом Верховной Рады трех созывов с 2012 года. До этого она была управляющим партнером EastLabs, где занималась поиском новых команд для финансирования их проектов и создания программы развития таких команд в акселераторе.

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