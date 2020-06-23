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Спад в украинской промышленности замедлился до 12,2%

Смягчение карантина сопровождается восстановлением экономической активности.

Спад в украинской промышленности замедлился до 12,2%
Фото: Тимофей Милованов\ФБ

Промышленное производство в Украине сократилось в мае на 12,2% год к году и выросло на 4,9% в сравнении с апрелем.

Об этом свидетельствуют данные Госстата, обнародованные во вторник.

Для сравнения, в апреле падение год к году составило 16,2%, в марте - 7,7%, в феврале - 1,5%, в январе – 5,1%.

За пять месяцев 2020 года промышленное производство сократилось почти на 9%.

Второй квартал будет пиком экономического кризиса из-за действия карантинных мероприятий. Постепенное смягчение карантина с середины мая, как и ожидалось, сопровождается восстановлением экономической активности и занятости, но, по оценкам Нацбанка, падение по итогам года будет более глубоким, чем раньше предполагалось.

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