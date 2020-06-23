Замглавы офиса Зеленского стал инвестняней канадской Black Iron

Заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква стал "инвестиционной няней" канадской горнорудной компании Black Iron, пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на ее пресс-релиз.

Президент Владимир Зеленский в недавнем интервью The Globe and Mail сказал, что Black Iron собирается вложить 1,1 млрд долларов в строительство горно-обогатительного комбината в Украине. "Они не могли зайти в Украину. Сейчас мы этот вопрос почти решили. Министерство обороны работает вместе с нашим Министерством экономики, уже нашли это место", - сообщил президент.

В Black Iron рассчитывают, что слова Зеленского подразумевают выделение земли под Шимановский железорудный проект.

"Заместитель главы администрации президента Игорь Жовква взял на себя ответственность, чтобы стать "инвестиционной няней" для Black Iron - официальной ролью, созданной правительством Украины для поддержки иностранных инвесторов, чтобы лично обеспечить выполнение всех задач, требующих поддержки со стороны правительства Украины. Проект Black Iron рассматривается различными правительственными ведомствами как приоритетный", - отметил генеральный директор Black Iron Мэтт Симпсон.

Канадская компания купила Шимановское и расположенное рядом Зеленовское месторождение у структур Виктора Пинчука в 2010 году. Однако начать разработку так и не удалось из-за препятствования со стороны Криворожского горсовета. Местные депутаты отдали землю, расположенную вокруг Шимановского месторождения в аренду ЮГОКу, что сделало невозможной его разработку.