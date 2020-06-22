"Нафтогаз" отчитался о снижении цены на газ для населения в июне до 2,14 грн/куб. м

В июне цена на голубое топливо снизилась на 6% по сравнению с маем.

Цена на газ, который НАК "Нафтогаз Украины" продает для нужд населения и теплокоммунэнерго, в июне снизилась на 6% по сравнению с маем (без налога на добавленную стоимость и расходов на транспортировку).

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"В июне 2020 года оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей, которым НАК "Нафтогаз Украины" поставляет газ в рамках специальных обязанностей (ПСО), снизилась до 2,14 грн за кубометр (без учета НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами). Это на 6% меньше по сравнению с маем 2020 года", - говорится в сообщении.

В целом, с начала года цена ПСО снизилась на 54%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года падение стоимости голубого топлива достигло 61%.

В то же время аналитики "Нафтогаза" отмечают, что темпы падения цен замедлились и именно в июне начала наблюдаться тенденция к восстановлению стоимости энергоносителей: цены на основных европейских хабах растут со второй недели июня как для текущего месяца, так и на будущие периоды.

Среди причин возобновления роста цен на газ - отмена значительной части поставок в Европу сжиженного газа в июне и июле, рост промышленного производства после отмены карантина и переход европейских станций тепловой генерации на газ вместо угля.

Однако в Украине, по прогнозам НАК "Нафтогаз", запасы голубого топлива в подземных хранилищах к концу сезона приближаются к максимуму, и на фоне незначительного спроса ожидается дальнейшее падение цены.

"Изменение ценовых тенденций возможно ближе к отопительному сезону", - уточнили в компании.

Напомним, в мае цена на газ для населения снизилась на 21%, в апреле - на 15%.