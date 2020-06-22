​Глава ФГИ назвал требование работать на угле убийственным для "Центрэнерго"

Компания будет терять по 30 копеек на каждом киловатт-часе электроэнергии.

Глава Фонда государственного имущества Дмитрий Сенниченко считает неправильным решение Кабинета министров, которым "Центрэнерго" обязали работать на угле.

Об этом он написал в фейсбуке.

"Решить многолетнюю проблему всех шахт за счет другого полуобанкротившегося государственного предприятия - точно не мудрое решение. Распоряжение Кабмина от 17.06.2020 о том, чтобы обязать «Центрэнерго» закупать уголь «отечественного» производителя вместо газа - это, к сожалению, смертный приговор предприятию, ведь при этих условиях «Центрэнерго» будет терять по 30 копеек на каждом киловатт-часе электроэнергии", - утверждает Сенниченко.

Себестоимость киловатт-часа при работе на газу - 83 копейки, при работе на угле - 1,2 гривны.

Он считает, что выходом из ситуации может стать "комбинированная топливная модель" с домешиванием дешевого газа. При этом уголь должен быть исключительно государственным, а не частным.

"Мы предложили КМУ изменить решение от 17.06.2020 года таким образом, чтобы мы закупали уголь только государственных шахт, а не любых отечественных", - написал Сенниченко.

Напомним, что 17 июня Кабинет министров принял распоряжение о приоритетном использовании отечественного энергетического угля для производства электрической энергии на тепловых электростанциях.

И.о. министра энергетики Ольга Буславец, представляя проект этого решения, сообщила, что в последнее время тепловые электростанции значительно сократили потребление угля и заменили его природным газом.

Премьер-министр Денис Шмыгаль, который раньше работал на ДТЭК (один из основных производителей угля в Украине), заявил, что это решение сохранит около 20 тысяч рабочих мест в угольной отрасли.