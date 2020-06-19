На ОПЗ заявили о необходимости компромиссного решения в вопросе импорта удобрений в Украину

Одесский припортовый завод присоединился к требованиям других химических предприятий Украины и просит руководство Одесской области инициировать вопрос о защите отечественных химпредприятий перед Кабинетом министров Украины. Об этом идет речь в письме руководства и главы профсоюзной организации ОПЗ к председателю Одесской областной государственной администрации Максиму Куцому, сообщает РБК-Украина со ссылкой на «Українські Новини».

ОПЗ подчеркивает, что главный фактор, дестабилизирующий работу отрасли – это растущий объем импорта минеральных удобрений в Украину.

На предприятии подчеркивают, что отечественный химпром был готов к компромиссу с представителями аграрных ассоциаций относительно выработки защитных мер по итогам проведенного Минэкономики антидемпингового расследования.

«На консультациях в Минэкономразвития, которые прошли в конце мая, нам, как представителям химпрома, было предложено совместно с чиновниками и конечными потребителями нашей продукции выработать общие подходы и решения. Другими словами – найти компромисс. Мы не отказались от такого подхода, и приняли активное участие во всех консультациях, понимая, что идею диалога и компромисса в этом вопросе также разделяет и Президент Украины», - говорится в письме.

На ОПЗ считают, что одна из сторон в этом процессе не настроена на диалог.

«Констатируем, что на сегодняшний день вопрос торговых ограничений, квот и защитных рыночных мер перешел в политическую плоскость, где одна из сторон явно не нацелена искать компромисс. Лоббисты импорта заблокировали введение квот, а также убедили руководство страны, что это решение повредит интересам отечественного АПК (что является ложью и манипуляцией)», - отмечается в документе.

ОПЗ расценивает возможный отказ от введения разумных ограничений на импорт минудобрений как отказ от поддержки всей химической промышленности Украины.

Предприятие подчеркивает, что только на ОПЗ работает более 2900 человек и десятки тысяч заняты на других производителях минудобрений. Вопрос ограничений – ключевой для сохранения рабочих мест и успешной работы предприятий.

«Решение об открытом настежь рынок для иностранных производителей уже осенью этого года отразится на показателях работы нашего предприятия. Мы будем вынуждены объявить о сокращении объемов производства, а также увольнении значительного количества работников», - подчеркивает руководство и профсоюз ОПЗ.

В письме также указывается, что отсутствие квот – это предоставление преференций на украинском рынке иностранным производителям.

«Мы не просим дотаций. Мы не просим преференций. Мы просим адекватные меры для защиты интересов отечественных производителей, которые есть в руках правительства. Просим вас донести до первых лиц государства позицию нашего предприятия. Наш трудовой коллектив видит в вас союзника, и просит вашего содействия», - резюмируется в письме ОПЗ к главе Одесской ОГА.

Напомним, ранее отечественные производители минеральных удобрений обратились к Владимиру Зеленскому по вопросу квот на импорт удобрений после заявлений главы Госгеокадастра Романа Лещенко об их несвоевременности.

Позже обращение к главе Днепропетровской ОГА Александру Бондаренко направили крупнейшие предприятия Днепропетровской области «ДнепрАзот» и ДЗМУ.