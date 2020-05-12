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Первоочередная задача – сохранить в кризис рабочие места на Одесском припортовом заводе, – руководитель ОПЗ Синица Актуально

Первоочередная задача – сохранить в кризис рабочие места на Одесском припортовом заводе, – руководитель ОПЗ Синица
Фото: censor.net.ua

Одной из важнейших задач руководства Одесского припортового завода является сохранение рабочих мест в условиях кризиса. Об этом заявил и.о. директора ОПЗ Николай Синица в интервью “Цензор.НЕТ”.

“Первоочередные [задачи] – это продолжить бесперебойный производственный процесс, сохранить в кризис рабочие места, продолжить решать проблемы, которые были накоплены на ОПЗ в предыдущие годы, а также провести новый прозрачный конкурс по выбору давальца”, - сообщил Николай Синица.

Восстановление работы ОПЗ в августе 2019 года позволило остановить отток квалифицированных кадров за рубеж.

“Завод возобновил свою работу в августе 2019 года, после 16-месячного простоя, и по состоянию на сегодняшний день произвел более 550 тыс. тонн карбамида и более 50 тыс. тонн аммиака. Мы смогли возобновить экспорт, 95% продукции отправляется в страны Европы, Северной Америки, Азии и Африки.

Главное - удалось воссоздать рабочие места и остановить отток инженеров-химиков, которые востребованы в разных странах - от России и Беларуси до Алжира”, - заявил Синица.

По словам Синицы, приватизация ОПЗ не представляет угрозы для сохранности рабочих мест на предприятии, а государство будет задействовать предусмотренные законодательством рычаги влияния в случае нарушения инвестором взятых на себя обязательств.

“Все учитывается в инвестиционном договоре между государством и будущим победителем приватизационного конкурса. У государства имеются оговоренные законодательством рычаги влияния на недобросовестного покупателя, который не выполняет свои обязательства. Потому, с этой точки зрения, мы гарантируем сохранность рабочих мест.

Кроме того, нужно учитывать, что на ОПЗ работают высококвалифицированные специалисты, которые в том числе востребованы за рубежом, никакой здравомыслящий собственник не захочет терять этот ресурс”, - считает Николай Синица.

Напомним, советником по приватизации ОПЗ является американская компания Pericles Group Advisory.

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