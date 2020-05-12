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Шмыгаль заявил об отсутствии планов Кабмина поднять тарифы на электроэнергию для населения в 2020

Это "важный индикатор", и он согласован с президентом Владимиром Зеленским.

Шмыгаль заявил об отсутствии планов Кабмина поднять тарифы на электроэнергию для населения в 2020

Кабинет министров не планирует в текущем году повышать тариф на электрическую энергию для населения. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, передает РБК-Украина.

Глава правительства также добавил, что это важный индикатор, и он согласован с президентом Владимиром Зеленским.

"Мы не намерены в этом году менять стоимость электроэнергии для населения. Это важный индикатор, он согласован с президентом, и этот вопрос, я считаю, даже не нужно обсуждать", - заявил Шмыгаль.

Ранее сообщалось, что тарифы на свет для населения могут вырасти из-за переизбытка "зеленой" энергии. Сообщалось, такие меры могут принести дополнительно 50 млрд гривен в год.

Однако позже НКРЭКУ опровергла информацию относительно предложения повысить тарифы на электроэнергию для населения. Регулятор сообщил, что на данный момент тарифы для населения регулируются специальным решением Кабинета министров.

Также и.о. министра энергетики Ольга Буславец подтвердила, что тариф на электроэнергию для населения останется неизменным до конца года.

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