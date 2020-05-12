Зеленский одобрил дальнейшее смягчение карантина

В Офисе президента состоялось традиционное селекторное совещание под председательством Владимира Зеленского по предотвращению распространения коронавируса. В нем приняли участие представители Кабинета министров, Минздрава и правоохранительных органов.

Об этом сообщается на сайте ОП.

На совещании обсудили меры, принимаемые другими странами для безопасного выхода из карантина, а также возможные этапы смягчения ограничений в Украине. Кроме того, Министерство здравоохранения сообщило, что количество больных, которые обращаются с пневмонией, уменьшается.

"Нынешние показатели позволяют рассматривать будущие этапы смягчения карантина и двигаться вперед с планированием. Однако, нужно смотреть на ситуацию: согласно ей показатели могут меняться. Мы не можем допустить больших вспышек коронавируса", - заявил Зеленский.

Также на совещании сообщили, что уже работают 569 продуктовых рынков.

Премьер-министр Денис Шмыгаль, в свою очередь, отметил, что Европа придерживается карантинных ограничений, хотя и с послаблениями.

Напомним, ранее премьер-министр сообщил, что Украина пока идет по тому сценарию выхода из карантина, который прогнозировали ученые и медики. Чтобы избежать новых вспышек, выход из карантина был разбит на пять этапов.

Карантин в Украине действует до 22 мая и, вероятно, будет продлен и дальше. Но уже с 11 мая правительство вводит определенные послабления. В частности, будет разрешено посещение парков, скверов, лесопарковых и прибрежных зон.