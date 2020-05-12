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Тимошенко выступает за введение страховой медицины в Украине с четырьмя источниками финансирования

"Это поможет создать надлежащие условия для работы медиков и предоставить людям возможность получать качественные медицинские услуги".

Тимошенко выступает за введение страховой медицины в Украине с четырьмя источниками финансирования
Фото: instagram.com/yulia_tymoshenko

Народный депутат, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко требует ввести страховую медицину, чтобы «система здравоохранения работала так, чтобы врачи получали достойные заработные платы, а люди имели доступ к бесплатным медицинским услугам».

Об этом она заявила в эфире телеканала «Украина 24».

«Мы завтра внесем в парламент всеобъемлющий, с учетом всех деталей, законопроект об учреждении в Украине страховой медицины на всех уровнях. Это опыт и практика развитых стран мира. Здоровье каждого украинца должно быть застраховано. Должно быть обеспечено финансирование всех медицинских услуг для детей, для работающих людей, для безработных и пенсионеров», - отметила Юлия Тимошенко.

Лидер «Батькивщины» считает, что финансирование должно происходить как минимум из четырех источников: не только взносов самого человека, но и средств работодателя, который должен получить соответствующее налоговое облегчение, а также средств государственного и местного бюджетов.

«Когда мы сделаем для человека такую страховку, которая имеет много источников финансирования, мы сможем минимум в четыре-пять раз поднять объем средств, направляемых на финансирование системы здравоохранения», - убеждена Юлия Тимошенко.

По ее мнению, это поможет создать надлежащие условия для работы медиков и предоставить людям возможность получать качественные медицинские услуги.

«Зарплата медиков должна быть европейской, а каждый человек, независимо от его имущественного положения, должен иметь возможность прийти в больницу и, не выкладывая все деньги из карманов, получить медицинские услуги», - отметила Юлия Тимошенко.

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