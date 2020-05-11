​ВМС Украины начали формировать экипажи на новые катера Island

Моряки пройдут подготовку в Украине и отправятся на обучение в США.

Военно-морские силы Украины начали формировать экипажи на три катера класса Island, которые планируется получить от Соединенных Штатов Америки в 2021 году.

Об этом сообщило информационное агентство Министерства обороны АрміяInform.

Предпочтение будет отдаваться морякам в возрасте до 35 лет со знанием английского языка, но решение будет приниматься индивидуально в зависимости от уровня подготовки и опыта службы на кораблях, катерах и судах обеспечения.

Экипажам предстоит курс углубленного изучения английского языка на базе Института ВМС Национального университета "Одесская морская академия". Также они пройдут усиленную подготовку на базе учебного центра ВМС.

После этого моряки отправятся на дальнейшее обучение в Балтимор, США. Там по плану будет проходить теоретическая и практическая подготовка экипажей и выходы в море на борту катеров класса Island. В дальнейшем эти катера передислоцируют в Украину.

Напомним, что первые два катера Island Р190 "Славянск" и Р191 "Старобельск" вошли в состав украинского флота в ноябре 2019 года.