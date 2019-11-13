США могут подарить Украине еще три Island.

Фото: facebook/Андрей Котляр

Два американских катера типа Island Р190 "Славянск" и Р191 "Старобельск" и аварийно-спасательное судно "Александр Охрименко" во вторник были приняты в состав Военно-морских сил Украины.

Об этом сообщил заместитель мэра Одессы Андрей Котляр.

"Сегодня, по приглашению командующего Военно-морскими силами Украины Игоря Воронченко, принял участие в торжественном включении патрульных катеров "Славянск", "Старобельск" и поисково-спасательного судна "Александр Охрименко" в состав Военно-морских сил Вооруженных сил Украины", - написал Котляр в фейсбуке.

Фото: facebook/Андрей Котляр

Фото: facebook/Андрей Котляр

Местное издание "Пушкинская" пишет, что в церемонии приняли участие заместитель министра обороны Украины Анатолий Петренко и временно исполняющий главы американской дипмиссии в Украине Джозеф Пеннингтон.

Американский дипломат заявил, что эти катера - лишь малая часть военной поддержки, которую США оказывают Украине. Ее сумма с 2014 года составила 1,6 миллиарда долларов. Кроме того, Пеннингтон анонсировал передачу украинским ВМС еще 3 "айлендов". Он также заметил, что катера не новые и являются подарком народа США, а в их восстановление вложилась уже Украина.

Введение этих кораблей в состав украинских ВМС расширит оперативный потенциал Украины для защиты ее территориальной целостности", - сказал Пеннингтон.

Что же касается "Александра Охрименко", это судно может проводить спасательные операции, водолазные работы и приспособлено для тушения пожаров и работ по разминированию акваторий.

Фото: facebook/Андрей Котляр

Фото: facebook/Андрей Котляр

Фото: facebook/Андрей Котляр

Фото: facebook/Андрей Котляр

Фото: facebook/Андрей Котляр

Фото: facebook/Андрей Котляр

Фото: facebook/Андрей Котляр

Фото: facebook/Андрей Котляр

Фото: facebook/Андрей Котляр

Фото: facebook/Андрей Котляр

Фото: facebook/Андрей Котляр

Фото: facebook/Андрей Котляр