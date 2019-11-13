НАБУ задержало на взятке 150 тыс. долларов директора департамента Офиса президента (обновлено)
НАБУ задержало на взятке 150 тыс. долларов директора департамента Офиса президента (обновлено)
В Киеве жестоко избили ветерана АТО "Хана" и его жену (обновлено)
В Киеве жестоко избили ветерана АТО "Хана" и его жену (обновлено)
В Киеве арестовали экс-главу банковского надзора НБУ
В Киеве арестовали экс-главу банковского надзора НБУ
У нардепа Дубинского оказалось 24 квартиры и 17 автомобилей
У нардепа Дубинского оказалось 24 квартиры и 17 автомобилей
Сторонники Брексит победили. Расследование о российском вмешательстве нивелировано
Сторонники Брексит победили. Расследование о российском вмешательстве нивелировано
НАБУ задержало 7 банкиров по подозрению в завладении 1,2 млрд грн стабкредита VAB банка
НАБУ задержало 7 банкиров по подозрению в завладении 1,2 млрд грн стабкредита VAB банка
У телеведущей Аллы Мазур диагностировали рак
У телеведущей Аллы Мазур диагностировали рак
Смолий прервал заграничную командировку после задержаний банкиров НАБУ
Смолий прервал заграничную командировку после задержаний банкиров НАБУ
Датская ловушка оказалась для “Газпрома” взрывоопасной
Датская ловушка оказалась для “Газпрома” взрывоопасной
ГлавнаяПолитика

Американские катера и судно "Александр Охрименко" вошли в состав ВМСУ

США могут подарить Украине еще три Island.

Фото: facebook/Андрей Котляр

Два американских катера типа Island Р190 "Славянск" и Р191 "Старобельск" и аварийно-спасательное судно "Александр Охрименко" во вторник были приняты в состав Военно-морских сил Украины.

Об этом сообщил заместитель мэра Одессы Андрей Котляр.

"Сегодня, по приглашению командующего Военно-морскими силами Украины Игоря Воронченко, принял участие в торжественном включении патрульных катеров "Славянск", "Старобельск" и поисково-спасательного судна "Александр Охрименко" в состав Военно-морских сил Вооруженных сил Украины", - написал Котляр в фейсбуке.

Фото: facebook/Андрей Котляр

Фото: facebook/Андрей Котляр

Местное издание "Пушкинская" пишет, что в церемонии приняли участие заместитель министра обороны Украины Анатолий Петренко и временно исполняющий главы американской дипмиссии в Украине Джозеф Пеннингтон.

Американский дипломат заявил, что эти катера - лишь малая часть военной поддержки, которую США оказывают Украине. Ее сумма с 2014 года составила 1,6 миллиарда долларов. Кроме того, Пеннингтон анонсировал передачу украинским ВМС еще 3 "айлендов". Он также заметил, что катера не новые и являются подарком народа США, а в их восстановление вложилась уже Украина.

Введение этих кораблей в состав украинских ВМС расширит оперативный потенциал Украины для защиты ее территориальной целостности", - сказал Пеннингтон.

Что же касается "Александра Охрименко", это судно может проводить спасательные операции, водолазные работы и приспособлено для тушения пожаров и работ по разминированию акваторий.

Фото: facebook/Андрей Котляр

Фото: facebook/Андрей Котляр

Фото: facebook/Андрей Котляр

Фото: facebook/Андрей Котляр

Фото: facebook/Андрей Котляр

Фото: facebook/Андрей Котляр

Фото: facebook/Андрей Котляр

Фото: facebook/Андрей Котляр

Фото: facebook/Андрей Котляр

Фото: facebook/Андрей Котляр

Фото: facebook/Андрей Котляр

Фото: facebook/Андрей Котляр

Фото: facebook/Андрей Котляр

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также